Футболист «Спартака» установил уникальное достижение

Футболист московского «Спартака» Манфред Угальде первым в истории чемпионатов России забил девять мячей в четырех матчах.

Угальде отличился в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН». В матче 16-го тура он оформил дубль в игре с «Краснодаром» (3:0), за тур до этого Угальде оформил покер в матче с московским «Локомотивом» (5:2), а в 14-м туре футболист сделал дубль в матче с «Акроном» (4:0).

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

«Спартак» после 18 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 баллов, команда на два очка отстает от лидирующего петербургского «Зенита», который свой матч еще не сыграл. Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Спартак» 2 марта дома примет «Оренбург».

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