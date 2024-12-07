«Зенит» в большинстве сенсационно проиграл «Акрону»

Петербургский «Зенит» на своем поле в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл тольяттинскому «Акрону».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

«Краснодар» может обогнать «Зенит» по итогам 18-го тура, если обыграет 8 декабря «Локомотив». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Дзюба впервые забил «Зениту» после ухода из клуба.