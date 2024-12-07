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Дзюба впервые забил «Зениту» после ухода из клуба

Футболист «Акрона» Дзюба впервые забил «Зениту» после ухода из клуба

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отличился в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Дзюба отличился на 40-й минуте матча. Сейчас идет перерыв. «Акрон» выигрывает со счетом 2:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Дзюба покинул клуб с берегов Невы в 2022 году.

Футболист не забивал «Зениту» с 2018 года, когда выступал за тульский «Арсенал».

«Зенит» — лидер турнирной таблицы национального первенства. В активе подопечных Сергея Семака 39 баллов. Тольяттинский клуб идет на девятой позиции, набрав 19 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Зенит» 2 марта дома примет московский ЦСКА. «Акрон» в тот же день сыграет в выездном матче с «Пари Нижним Новгородом». Время начала матчей будет определено позднее.

Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента. Он находился без клуба с того момента, как покинул московский «Локомотив» после завершения сезона-2023/24.

Ранее «Акрон» посвятил пост в социальных сетях Артему Дзюбе.

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