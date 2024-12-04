«Акрон» посвятил пост в социальных сетях Артему Дзюбе

Тольяттинский «Акрон» в своем Telegram-канале опубликовал пост, посвященный 36-летнему нападающему команды Артему Дзюбе.

«Артем Дзюба играет сердцем! На поле — опыт, в раздевалке — душа, для молодых футболистов — наставник: этот игрок всегда отдает все свое сердце игре и партнерам», — указано в заявлении пресс-службы.

Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента. Он находился без клуба с того момента, как покинул московский «Локомотив» после завершения сезона-2023/24.

В 17-м туре Российской премьер-лиги одолел «Оренбург». Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар с передачи Максима Кузьмина. Он поразил ворота соперников на 60-й минуте игры. Дзюба результативными действиями не отличился.

«Акрон» после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 19 баллов.

Ранее Дзюба чуть не расплакался после победы над «Оренбургом».