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«Спартак» выиграл последний матч в 2024 году

«Спартак» со счетом 3:0 обыграл «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Евгений Кукуляк.

«Спартак» после 18 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 баллов, команда на два очка отстает от лидирующего петербургского «Зенита», который свой матч еще не сыграл. Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Спартак» 2 марта дома примет «Оренбург». «Пари НН» в тот же день сыграет на домашнем стадионе с тольяттинским «Акроном». Время начала матчей будет определено позднее.

Ранее Евгений Ловчев обозначил серьезную проблему «Спартака».

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