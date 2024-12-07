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Ловчев обозначил серьезную проблему «Спартака»

Экс-игрок Ловчев не стал называть состав «Спартака» чемпионским

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что сейчас у красно-белых собран не чемпионский состав. Его слова приводит «Советский спорт».

«Один игрок проваливается, потом другой: то Денисов, то Литвинов, то еще кто-то. Вот тренер сейчас слепил команду. Они в двух-трех матчах играют хорошо. С кем? С «Краснодаром», ЦСКА и «Локомотивом», которые лидеры и выходят играть с тобой в футбол. А потом выходят «Динамо» Махачкала, «Факел» и «Оренбург», у них стоят сзади десять человек, и «Спартак» сделать ничего не может», — заявил он.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для футболистов в 2024 году.

Ранее экс-футболист ЦСКА подверг критике игрока «Спартака».

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