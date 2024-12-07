«Спартак» и «Пари НН» назвали составы на матч РПЛ

Московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород» назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Тичич, Ожегович.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Евгений Кукуляк.

«Спартак» после 17 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 34 балла, команда на пять очков отстает от лидирующего петербургского «Зенита». Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Спартак» 2 марта дома примет «Оренбург». «Пари НН» в тот же день сыграет на домашнем стадионе с тольяттинским «Акроном». Время начала матчей будет определено позднее.

Ранее Евгений Ловчев обозначил серьезную проблему «Спартака».