Стал известен состав сборной легионеров на Кубке Первого канала

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвала имена хоккеистов, которые сыграют за сборную легионеров на Кубке Первого канала.

В команду попали три вратаря: Патрик Рыбар («Спартак»), Хантер Миска («Динамо» Москва), а также Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Райан Меркли («Авангард»), Михал Чайковски («Спартак»), Джошуа Брук и Николя Мелош (оба – «Динамо» Минск), Робин Пресс («Металлург»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Колби Уильямс (ЦСКА), Джесси Грэм («Сочи»), Дин Стюарт («Витязь»), Либор Шулак («Адмирал») и Маркус Филлипс («Торпедо»);

Нападающие: попали Адам Ружичка и Уил Биттен (оба – «Спартак»), Александр Хмелевски и Нэйтан Тодд (оба – «Салават Юлаев»), Дмитрий Яшкин и Ник Петан (оба – «Ак Барс»), Александр Гальченюк и Арно Дюрандо (оба – «Амур»), Джек Родуолд и Джованни Фьоре (оба – «Адмирал»), Дерек Барак и Фредерик Готье (оба – «Витязь»), Энди Андреофф («Сибирь»), Ян Дрозг («Куньлунь»), Райан Спунер («Авангард»), Ник Меркли («Автомобилист»), а также Диллон Дюбе («Динамо» Минск).

Тренеры: Майк Кинэн и Майк Пелино (Канада), ассистенты — Леонид Тамбиев (Латвия) и Михаил Кравец (Россия).

Также на турнире, который состоится с 12 по 15 декабря, примут участие сборные Белоруссии, России и Казахстана.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее американский хоккеист заявил, что ему нравится в России.