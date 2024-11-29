Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский хоккеист заявил, что ему нравится в России

Американский хоккеист Томпсон: в КХЛ хорошие игроки, мне здесь все нравится

close
IMAGO/nordphoto GmbH/Engler/Global Look Press

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Китон Томпсон заявил, что ему нравится в России, а также рассказал о различиях с Американской хоккейной лигой (АХЛ). Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«Здесь больше мастерства, игра быстрая. В АХЛ более простой и силовой хоккей. Тут скорости выше и силовой борьбы поменьше. Нужно уметь двигать шайбу и быстро соображать. Игроки хорошие, вратари отличные. Мне пока что все нравится», — заявил Томпсон.

Также его очень удивила традиция ежедневных рукопожатий в раздевалке и пожелания приятного аппетита.

«Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвертый уже думал: ребят, мы уже знакомы, вы чего?» — добавил Томпсон.

В нынешнем сезоне КХЛ американец набрал пять очков (1+4) в 26 матчах. В турнирной таблице «Торпедо» идет на шестом месте — в их активе 35 очков за 31 игру.

Ранее «Спартак» потерпел разгромное поражение.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами