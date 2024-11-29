Американский хоккеист заявил, что ему нравится в России

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Китон Томпсон заявил, что ему нравится в России, а также рассказал о различиях с Американской хоккейной лигой (АХЛ). Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«Здесь больше мастерства, игра быстрая. В АХЛ более простой и силовой хоккей. Тут скорости выше и силовой борьбы поменьше. Нужно уметь двигать шайбу и быстро соображать. Игроки хорошие, вратари отличные. Мне пока что все нравится», — заявил Томпсон.

Также его очень удивила традиция ежедневных рукопожатий в раздевалке и пожелания приятного аппетита.

«Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвертый уже думал: ребят, мы уже знакомы, вы чего?» — добавил Томпсон.

В нынешнем сезоне КХЛ американец набрал пять очков (1+4) в 26 матчах. В турнирной таблице «Торпедо» идет на шестом месте — в их активе 35 очков за 31 игру.

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