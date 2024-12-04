«Может, не все готовы с нами дружить?» Фетисов о переносе Игр дружбы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что не знает, из-за чего было принято решение отложить проведение Игр дружбы в России. Его слова приводит VseProSport.ru.

«Не знаю, с чем связано решение отложить проведение Игр дружбы. Может, не все готовы с нами дружить? А состоятся ли когда-нибудь эти соревнования, сказать не могу. Я не гадальщик», — заявил Фетисов.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено «до особого решения».

Россия создала «Игры дружбы» в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые соревнования планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 7 июня гендиректор оргкомитета подтвердил, что мероприятие будет перенесено.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала военной операции России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. В Париже выступили всего 15 российских атлетов.

Ранее Дмитрий Песков ответил, чем будут заменены Игры дружбы.