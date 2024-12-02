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Путин отложил проведение Игр дружбы

Путин отложил проведение соревнований «Всемирные игры дружбы» до особого решения

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Александр Кряжев/РИА Новости

Проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено до особого решения президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на сайте pravo.gov.

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — говорится в документе.

Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Ирина Винер оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2028.

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