Песков ответил, чем будут заменены Игры дружбы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, будут ли организованы какие-то соревнования вместо отложенных Игр дружбы. Его слова приводит ТАСС.

«Это я не знаю. Это правительство нужно спрашивать», — заявил Песков, добавив, что этот вопрос лучше адресовать в Минспорт.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено «до особого решения».

Россия создала «Игры дружбы» в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые соревнования планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 7 июня гендиректор оргкомитета подтвердил, что мероприятие будет перенесено.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала военной операции России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Ранее Ирина Винер оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2028.