«Конкуренты соскучились»: Роднина о вероятном допуске России на ОИ-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина оценила заявление президента Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммеда Джалуда, пообещавшего вернуть россиян на соревнования. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Она отметила, что шаги международных федераций в сторону возвращения российских спортсменов обнадеживают.

«Думаю, все потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. Конкуренты просто соскучились уже по российским спортсменам. Они действительно не могут без нас, поэтому начинают возвращать сейчас. Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире», — заявила Роднина.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете.

Ранее Владимир Путин отложил проведение Игр дружбы.