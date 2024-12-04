Российских спортсменов скоро вернут на международные соревнования

Президент Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) заявил, что российские тяжелоатлеты скоро вернутся на международные соревнования, а также поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), передает ТАСС.

«5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — говорится в сообщении.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете.

Ранее Владимир Путин отложил проведение Игр дружбы.