Обладателя Кубка Гагарина признали банкротом

Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом. Об этом сообщается на официальном сайте Арбитражного суда Татарстана.

Сообщается, что Лукоянов не явился на заседание. Хоккеисту назначили финансового управляющего. Его имущество будет реализовано в течение шести месяцев.

11 сентября Лукоянов подал заявление о признании банкротом, его долг по кредитам составляет более ₽30 млн.

Хоккеист выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2024 год. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, комментируя уход Лукоянова из клуба, заявил, что претензий к игроку в спортивном плане не было, однако необходимо было «устранить какие-то вещи неспортивные».

В нынешнем сезоне Лукоянов выступает за клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Юнисон-Москва». Он набрал шесть очков (2+4) в 26 матчах.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее американский хоккеист заявил, что ему нравится в России.