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В Госдуме заявили о желании пригласить украинцев на Игры дружбы

Журова: первыми на Игры дружбы пригласим украинцев и они пожмут нашим руки

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о желании пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы, когда они состоятся. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Игры дружбы в будущем могут стать возможностью, площадкой для примирения. Сейчас они нам не жмут руки, а когда будет мирное соглашение подписано, как раз первые, кого мы пригласим, будут украинцы. И они пожмут нашим руки», — заявила Журова.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено «до особого решения».

Россия создала «Игры дружбы» в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые соревнования планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 7 июня гендиректор оргкомитета подтвердил, что мероприятие будет перенесено.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала военной операции России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее губернатор Самарской области пригласил футбольного агента на обсуждение вопросов.

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