Костомаров рассказал, что бы изменил в жизни, если бы мог

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров хотел бы изменить день, когда он попал в больницу, если бы была такая возможность. Об этом знаменитый спортсмен рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Я бы хотел поменять тот день, когда попал в больницу — чтобы этого всего не было… Но больше мне ничего не надо. Все остальное я могу сделать своими руками и ногами — у меня все прекрасно. Есть замечательная семья, родители и любимая работа», — сказал фигурист.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров назвал трудным и интересным опыт работы интервьюером.