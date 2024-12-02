Костомаров рассказал, как стал интервьюером на RUTUBE

Опыт работы интервьюером стал трудным, но интересным для олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который ведет на RUTUBE программу «По душам». Об этом Костомаров рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Мне поступило предложение стать интервьюером и общаться по душам с известными людьми, которые будут приходить ко мне в гости. Поэтому так и назвали — «По душам». Для меня это тоже новый опыт, трудный, но очень интересный. Делаю это с большим удовольствием. А как иначе? Это ведь так здорово — узнать ближе таких ярких и интересных личностей», — сказал Костомаров.

Гостями Костомарова на шоу являются не только спортсмены, но и известные артисты. В частности, собеседниками знаменитого фигуриста становились Дмитрий Маликов, Геннадий Хазанов, Константин Хабенский, Сергей Безруков и другие.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров рассказал, что не пользуется протезами рук в быту.