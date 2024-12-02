Федорищев подготовил обращение прокурору о сделках в футболе при бывшем губернаторе Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить решения по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника, которые ознакомились с подготовленным обращением в правоохранительные органы.

Федорищев считает, что нужно проверить нарушения по статьям «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК) и «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК).

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

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