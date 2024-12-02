«Верните Абаскаля!» Мостовой назвал лучший матч «Спартака» в сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал матч против «Краснодара» лучшим в сезоне для «красно-белых». Его слова приводит «Советский спорт».

«Если хотите остановить «Спартак», то верните Абаскаля! Срочно! Это невозможно, чтобы «Спартак» так играл! На данный момент это лучший матч «Спартака» в сезоне. Еще и соперник-то какой. Видно, конечно, что коллектив сплочен на данный момент», — заявил Мостовой.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака».

На 17-й минуте матча отличился костариканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

Ранее «Зенит» сенсационно проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ.