Спорт
Навязать «Зениту» борьбу за первое место: «Краснодар» бьется со «Спартаком». LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
Московский «Спартак» играет на выезде с «Краснодаром» в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
01 декабря 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Начало встречи — в 19.30 мск.