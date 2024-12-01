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Спорт

Навязать «Зениту» борьбу за первое место: «Краснодар» бьется со «Спартаком». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Краснодар» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Московский «Спартак» играет на выезде с «Краснодаром» в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
01 декабря 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Начало встречи — в 19.30 мск.

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