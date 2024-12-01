«Динамо» разделило очки с «Факелом» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России эти коллективы располагаются в нижней части: у махачкалинцев 17 баллов после 17 игр и 11-е место. «Факел» находится в зоне стыковых матчей — у воронежцев 14 очков за 17 встреч и 14-я строчка.

В следующем туре РПЛ «Динамо» (Махачкала) сыграет дома с казанским «Рубином». Эта встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

«Факел» сыграет в следующем матче дома с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

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