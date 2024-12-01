«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

Московский «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 17-й минуте матча отличился костариканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Спартак» сыграет в следующем матче дома с «Пари НН». Встреча состоится также 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 мск.

Ранее «Зенит» сенсационно проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ.