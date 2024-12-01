«Локомотив» сенсационно проиграл «Химкам» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 17-й минуте матча счет открыл игрок «Химок» Антон Заболотный. Уже через 12 минут Владислав Сарвели сравнял счет. Еще до перерыва Зелимхан Бакаев вновь вывел «Химки» вперед. В середине второго тайма окончательный счет матча установил Лукас Вера.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 34 очка. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 39 баллов. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 очков. «Химки» располагаются на 12 месте, набрав 16 очков.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Химки» сыграют в следующем матче в гостнях с московским «Динамо». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

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