Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Остаться лидером РПЛ: «Зенит» сражается с «Крыльями Советов». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Зенит» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

close
Михаил Киреев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» играет дома с самарскими «Крыльями Советов» в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
01 декабря 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 16.30 мск.

Картина дня
В Сирии боевики захватили «Ураган» с полным боекомплектом
ВС РФ зашли в село Новый Комар в ДНР. Военная операция, день 1012-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1012-й день
«Не смогла ничего добиться»: пассажирка не дошедшего до Антарктиды лайнера прекратила голодовку
Оператор лайнера SH Diana заявил об урегулировании ситуации с туристами
«Работала на трех работах»: Сергей Лазарев о воспитывавшей его в одиночку маме
«Локомотив» сенсационно проиграл «Химкам» в матче РПЛ
Папа Римский поприветствовал перемирие в Ливане
В Крыму призвали установить контроль над черноморскими портами Украины
Новости и материалы
Во Франции заявили, что Зеленский поздно задумался о переговорах
В Екатеринбурге спустя три часа ликвидировали открытое горение на производстве полистирола
«Как у Чебурашки»: Алсу нашла недостаток в своей внешности
Памятник на могиле Романа Трахтенберга не могут восстановить три месяца
В Петербурге сиделка обнаружила в квартире пенсионерку с серьезными ожогами от кипятка
СК завел дело на мать, оставившую ребенка в снегу
В Германии обнаружили вторую за неделю 250-килограммовую авиабомбу США
Вучич назвал сумасшествием попытки вытеснить Россию из Сирии
На Volkswagen в Германии начнется забастовка против сокращений
«Для меня они №1»: лидер группы Ottawan готов работать с российскими музыкантами
Дроны «Ахмата» уничтожили под Суджей пункт дислокации ВСУ
Хуситы сообщили, что ударили по Тель-Авиву «гиперзвуковой ракетой»
Премьер Грузии: задержанные на митинге россияне могут быть иностранными инструкторами
«10 тысяч шагов в день»: Марк Тишман раскрыл секрет своего цветущего вида
Россиянин отсудил у компании 1,8 млн рублей за просроченную доставку
Гвардиола рассказал, что плохо спит из-за плохой игры «Манчестер Сити»
Петербурженке ампутировали ноги после аварии с самосвалом
Сгоревший в Анталье Superjet до сих пор находится в турецком аэропорту
Все новости
«Огонь выше зданий и деревьев»: жительница Екатеринбурга — о пожаре на производстве
Опубликованы кадры разгромленного парламента Грузии
В России деньги BMW направят на покупку дронов для СВО
«Привлечь внимание отца»: сестра нижегородки, положившей младенца на снег, объяснила ее поступок
У берегов Йемена совершено нападение на судно
«Пятна на кальсонах Мироныча»: как несчастный большевик Николаев убил ловеласа Кирова
Лидер ленинградских коммунистов Киров был охотником до женщин c руками «по локоть в крови»
«Три буквы, которые трудно осознать». Знаменитости, живущие с ВИЧ
Обвинили русского эмигранта: правда ли КГБ украл у США секрет топлива ядерных ракет?
Добытые советской разведкой материалы принесли СССР убытки на 60 млн рублей
Путин подписал бюджет на три года. Сколько потратят на соцполитику и оборону?
Президент Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год
«Я остаюсь»: президент Грузии отказалась уйти в отставку после истечения мандата
Зурабишвили отказалась уйти с поста президента, несмотря на истечение мандата
«Опасность существует». В США смоделировали последствия ядерного удара по России, КНДР и Китаю
Newsweek смоделировал ядерный удар США бомбой В83 по Москве, Пекину и Пхеньяну
Позируют в особняках и сносят памятники: сирийские повстанцы заняли центр Алеппо
Reuters: тысячи повстанцев полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии
Богатыри — не вы или все-таки вы? Нашли три любопытных сериала по мотивам русских сказок
В Okko и Start вышли заключительные серии «Молота ведьм»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами