Спорт
Остаться лидером РПЛ: «Зенит» сражается с «Крыльями Советов». LIVE
Михаил Киреев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» играет дома с самарскими «Крыльями Советов» в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
01 декабря 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 16.30 мск.