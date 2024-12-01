Бывший футболист ЦСКА раскритиковал игрока команды

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал футболиста команды Секу Койта, передает «Спорт-Экспресс».

«Смотрю на него и понимаю, что он вообще в игру не встроен. Он ни передачу отдать не может, ни ударить нормально», — сказал Масалитин.

В текущем сезоне чемпионата России Койта провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

ЦСКА вырвал ничью у казанского «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Казанцы не справились: на 90+6-й минуте Лукин оформил дубль.

Ранее российский футболист назвал главную проблему ЦСКА.