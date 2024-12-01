Локомотив М

Батраков получил по ногам от Бакаева прямо перед штрафной «Химок» и заработал опасный «стандарт». Сам же Батраков нанес прямой удар со штрафного, но вратарь Кокарев зафиксировал мяч в перчатках.
«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал в штрафную, но химчане быстро перехватили мяч.
Момент! Бакаев здорово набрал скорость по правому флангу и сделал пас во вратарскую «Локомотива», откуда Заболотный пробил в касание, но направил мяч выше створа!
Опасно! Ориньо принял мяч в штрафной «Локомотива» после классного заброса от партнера и прострелил в центр на Руденко, который нанес удар с близкого расстояния, но попал в Лантратова!
Джикия и Севикян столкнулись в верховой борьбе за мяч. Врачи оказали футболистам помощь. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Лукас Вера и Ориньо разыграли мяч со штрафного, а затем первый нанес удар по воротам, но попал в соперника.
VAR изучил эпизод и пришел к выводу, что Ньямси все-таки сфолил до штрафной, и отменил пенальти! «Химки» получили лишь право на «стандарт».
Бакаев пытался принять мяч после длинного заброса, но Ньямси толкнул его в спину на входе в штрафную «Локомотива». Судья назначил пенальти в ворота «железнодорожников»!
Пиняев проник в штрафную и нанес удар по воротам, но чуть выше створа!
Заболотный сделал пас на ход Лукасу Вере, но тот немного не успел к мячу: защитник «Локо» Сильянов совершил перехват.
Матч начался!
Стартовый состав «Химок»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.
Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Батраков, Воробьев, Пиняев, Сарвели, Севикян.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Химки». Начало встречи — в 14.00 мск.