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Спорт

«Локомотив» против Заболотного и Джикии. LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Локомотив» — «Химки». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский «Локомотив» играет дома с «Химками» в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
1-й тайм
01 декабря 14:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 1
Химки
Химки, Россия
17' Заболотный
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм

17' Заболотный 20' Заболотный

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Батраков получил по ногам от Бакаева прямо перед штрафной «Химок» и заработал опасный «стандарт». Сам же Батраков нанес прямой удар со штрафного, но вратарь Кокарев зафиксировал мяч в перчатках.

'14

«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал в штрафную, но химчане быстро перехватили мяч.

'12

Момент! Бакаев здорово набрал скорость по правому флангу и сделал пас во вратарскую «Локомотива», откуда Заболотный пробил в касание, но направил мяч выше створа!

'11

Опасно! Ориньо принял мяч в штрафной «Локомотива» после классного заброса от партнера и прострелил в центр на Руденко, который нанес удар с близкого расстояния, но попал в Лантратова!

'9

Джикия и Севикян столкнулись в верховой борьбе за мяч. Врачи оказали футболистам помощь. К счастью, обошлось без серьезных травм.

'8

Лукас Вера и Ориньо разыграли мяч со штрафного, а затем первый нанес удар по воротам, но попал в соперника.

'7

VAR изучил эпизод и пришел к выводу, что Ньямси все-таки сфолил до штрафной, и отменил пенальти! «Химки» получили лишь право на «стандарт».

'6

Бакаев пытался принять мяч после длинного заброса, но Ньямси толкнул его в спину на входе в штрафную «Локомотива». Судья назначил пенальти в ворота «железнодорожников»!

'5

Пиняев проник в штрафную и нанес удар по воротам, но чуть выше створа!

'3

Заболотный сделал пас на ход Лукасу Вере, но тот немного не успел к мячу: защитник «Локо» Сильянов совершил перехват.

'1

Матч начался!

13:55

Стартовый состав «Химок»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

13:50

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Батраков, Воробьев, Пиняев, Сарвели, Севикян.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Химки». Начало встречи — в 14.00 мск.

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