Дзюба чуть не расплакался после победы над «Оренбургом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил игру команды в матче против «Оренбурга», добавив, что чуть не расплакался после матча. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Спасибо болельщикам, важнейший матч. Сил было сегодня очень много, вспомнил молодость. Очень счастлив, это самая важная победа на данном этапе. Мы просто счастливы, я чуть не расплакался. С возрастом стал еще сентиментальнее», — заявил Дзюба.

Тольяттинцы переиграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар с передачи Максима Кузьмина. Он поразил ворота соперников на 60-й минуте игры. Дзюба результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев.

«Акрон» после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 19 баллов. Оренбургская команда — аутсайдер текущего сезона, она располагается на последнем месте, имея в активе восемь очков.

В следующем туре РПЛ тольяттинский клуб на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Оренбург» 8 числа в гостевом матче сыграет с грозненским «Ахматом», матч начнется в 19:00 мск.

Ранее стали известны результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ Кубка России.