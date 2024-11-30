«Крылья Советов» лишатся тренера на фоне коррупционного скандала

Российский специалист Игорь Осинькин в начале декабря покинет пост главного тренера самарских «Крыльев Советов». Об этом пишет «Чемпионат.com».

По информации источника, Осинькин уйдет из команды после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», который будет сыгран 7 декабря. Принципиальное решение об этом уже принято.

При этом Осинькина уже могли уволить по ходу текущего сезона. Но 9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что специалист точно доработает до конца сезона.

Специалист тренирует команду с 2020 года. Всего на своем посту Осинькин провел 180 матчей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, набрав за 16 туров 15 очков. Следующий матч в РПЛ самарская команда проведет на выезде и сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В последние дни вокруг «Крыльев Советов» разгорается коррупционный скандал. 26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание РПЛ.

Ранее в РФС начали проверку после заявлений губернатора Самарской области о коррупции.