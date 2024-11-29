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В РФС начали проверку после заявлений губернатора Самарской области о коррупции

Дюков: РФС получил информацию о коррупции с судьями в октябре, ведется проверка

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ведется проверка после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции. Его слова приводит Sport24.

«При передаче дел один из сотрудников клуба сказал о наличии бюджета, который был создан для работы с судьями. С того момента мы ведем проверку, анализируем матчи. Были замечены ошибки, но системной помощи не было. Проверка продолжается, результаты будут в декабре», — заявил Дюков.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги.

Ранее в Минспорта отреагировали на заявление губернатора Самарской области о коррупции.

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