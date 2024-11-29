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Экс-футболист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Веденеев о Сафонове в «ПСЖ»: странно видеть нашего вратаря на таком уровне

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Gonzalo Fuentes/REUTERS

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил перспективы российского вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Странно видеть нашего вратаря на таком уровне, который обладает отличными способностями, но опыта очень мало. Видно, что он волнуется, но опыт сейчас приобретается. Соперники у «ПСЖ» сильные, поэтому ошибки неизбежны», — заявил Веденеев.

Ранее сообщалось, что Конкурент Сафонова может отказаться от продления контракта с «ПСЖ».

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов пять раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и четырежды сыграв в Лиге 1.

Ранее Сафонов заявил, что не боится конкуренции.

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