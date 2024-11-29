Конкурент Сафонова может отказаться от продления контракта с «ПСЖ»

Чемпион Европы по футболу, итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма может отказаться от продления контракта с французским «ПСЖ». Об этом сообщает L.

Источник утверждает, что голкипер начал сомневаться после того, как его положение в клубе изменилось с приходом россиянина Матвея Сафонова. Его контракт рассчитан до 2026 года. Переговоры о новом соглашении начались, однако Доннарумме не хватает полного доверия со стороны главного тренера команды Луиса Энрике. Кроме того, он не хочет конкурировать с кем-либо за место первого номера на вратарской позиции.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов пять раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и четырежды сыграв в Лиге 1.

Ранее Сафонов заявил, что не боится конкуренции с Доннаруммой.