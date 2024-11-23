Вратарь «ПСЖ» Сафонов заявил, что не боится конкуренции с чемпионом Европы

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов после победы в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» заявил, что только рад возможности конкурировать за место в составе с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

По его словам, наличие двух сильных голкиперов позволяет «ПСЖ» чувствовать себя уверенно.

«У нас нормальная ситуация с Доннаруммой. Мы работаем вместе, делаем все вместе и совершенствуемся вместе», — заявил Сафонов.

После этой победы столичный клуб набрал 32 очка и сохранил за собой шестиочковый отрыв от «Монако», который в пятничном матче переиграл «Брест» (3:2).

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов пять раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и четырежды сыграв в Лиге 1.

Ранее сообщалось, что президент РФС пригласит главу УЕФА на матч сборной России.