Кафельников высказался об обнаружении допинга у второй ракетки мира

Обнаружение допинга у ведущих теннисистов является настоящим позором. Об этом заявил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в социальной сети X на фоне дела польки Иги Швёнтек.

«Иногда я думаю: «Почему, черт возьми, я не принимал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть вместо 170 матчей в год 300?» То, что происходит с теннисом сейчас, это настоящий позор», — написал спортсмен.

Накануне Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что вторая ракетка мира Ига Швёнтек сдала положительный тест на допинг. В крови спортсменки был обнаружен триметазидин. ITIA постановило, что появление запрещенного препарата в допинг-пробе было вызвано загрязненным мелатонином.

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко кратко отреагировал на проваленный допинг-тест второй ракетки мира. Он отметил, что пока рано делать какие-либо выводы.

Ранее на антидопинговое агентство США подали в суд.