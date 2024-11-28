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В России отказались делать выводы по допингу второй ракетки мира

Вице-президент ФТР Селиваненко не стал делать выводы по допинговому делу Швентек

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Joaquim Ferreira/Global Look Press

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко кратко отреагировал на проваленный допинг тест второй ракетки мира, польской теннисистки Иги Швентек, не став делать выводы. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Каждый случай индивидуален, поэтому не стал бы делать каких-то выводов, не зная деталей», — сказал Селиваненко.

В крови спортсменки был обнаружен триметазидин. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) постановило, что появление запрещенного препарата в допинг-пробе было вызвано загрязненным мелатонином — нерецептурным лекарством, которое не запрещено Международным антидопинговым агентством (WADA).

В произошедшем нет «значительной вины или халатности» игрока.

Швентек сдала положительный допинг-тест 12 августа 2024 года, ровно через месяц ITIA уведомило теннисистку о нарушении правил. Она была отстранена на месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Триметазидин был найден в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которая из-за положительной допинг-пробы была дисквалифицирована на четыре года.

Ранее Татьяна Тарасова указала на несправедливость в деле Швентек из-за Валиевой.

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