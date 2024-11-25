На антидопинговое агентство США подали в суд

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в суд на Антидопинговое агентство США (USADA) за обвинения его в клевете. Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Источник утверждает, что причиной обвинений стали заявления представителя USADA о расследовании допинга у пловцов из Китая. Весной 2024 года стало известно, что 23 спортсмена сдали положительные тесты перед Олимпиадой-2020. Иск был направлен в швейцарский суд.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

Ранее украинская атлетка пыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией.