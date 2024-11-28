Вторая ракетка мира провалила тест на допинг

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек сдала положительный тест на допинг. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В крови спортсменки был обнаружен триметазидин. ITIA постановило, что появление запрещенного препарата в допинг-пробе было вызвано загрязненным мелатонином — нерецептурным лекарством, которое не запрещено Международным антидопинговым агентством (WADA).

В произошедшем нет «значительной вины или халатности» игрока.

Свентек сдала положительный допинг-тест 12 августа 2024 года, ровно через месяц ITIA уведомило теннисистку о нарушении правил. Она была отстранена на месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Триметазидин был найден в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которая из-за положительной допинг-пробы была дисквалифицирована на четыре года.

Ранее обращение биатлониста Евгения Устюгова в суд из-за лишения медалей ОИ назвали бесполезным.