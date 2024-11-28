Тренер Татьяна Тарасова поддержала Исинбаеву после критики со стороны Вяльбе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву после слов президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что считает спортсменку предателем Родины, передает Sport24.

«Не понимаю, что такого сделала Исинбаева. Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России», — сказала Тарасова.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, считает ли он Исинбаеву предателем.