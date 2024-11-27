Журналист Губерниев рассказал, считает ли он Исинбаеву предателем

Журналист Дмитрий Губерниев назвал в своем Telegram-канале российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву героем спорта.

«И еще раз обозначу свою позицию и позицию всех нормальных людей. Елена Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового», — написал Губерниев.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее Елена Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины.