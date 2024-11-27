Клуб РПЛ задолжал 4 млн рублей за еду

Футбольный клуб «Химки» задолжал ₽4 млн рублей поставщикам еды. Московский предприниматель сотрудничал с клубом пять лет, но в последний год перестал получать оплату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что срок, когда «Химки» должны были оплатить услуги, давно истек — предприниматель подал на клуб в суд. В «Химках» отказались комментировать ситуацию.

18 ноября сообщалось, что подмосковный клуб не выплачивает зарплату два месяца.

После 16 туров чемпионата России «Химки» с 13 баллами расположились на 13-й строчке в турнирной таблице. «Зенит» возглавляет ее, набрав 39 очков. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

В следующем туре химчане в гостях сыграют с «Локомотивом». Игра пройдет 1 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» обыграл «Ахмат» в Кубке России.