Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клуб РПЛ не выплачивает зарплату два месяца

«Спорт-Экспресс»: в «Химках» на протяжении двух месяцев не выплачивают зарплату

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководство подмосковных «Химок» на протяжении двух месяцев не выплачивает футболистам заработную плату. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, последний раз игроки клуба получали деньги за работу еще в августе — с тех пор новых выплат не осуществлялось. Среди сотрудников копится недовольство сложившейся ситуацией.

Также футболисты не получают прописанную в контрактах бонусную часть выплат. В текущем сезоне это уже второй случай, когда у подмосковного клуба возникают проблемы с выплатой зарплат.

После первого круга РПЛ «Химки» с 15 баллами расположились на 13-й строчке в турнирной таблице.«Краснодар» возглавляет ее, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

В следующем туре химчане на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет 23 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерял ключевого игрока перед дерби с «Локомотивом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами