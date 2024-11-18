Клуб РПЛ не выплачивает зарплату два месяца

Руководство подмосковных «Химок» на протяжении двух месяцев не выплачивает футболистам заработную плату. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, последний раз игроки клуба получали деньги за работу еще в августе — с тех пор новых выплат не осуществлялось. Среди сотрудников копится недовольство сложившейся ситуацией.

Также футболисты не получают прописанную в контрактах бонусную часть выплат. В текущем сезоне это уже второй случай, когда у подмосковного клуба возникают проблемы с выплатой зарплат.

После первого круга РПЛ «Химки» с 15 баллами расположились на 13-й строчке в турнирной таблице.«Краснодар» возглавляет ее, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

В следующем туре химчане на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет 23 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерял ключевого игрока перед дерби с «Локомотивом».