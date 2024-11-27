«Зенит» обыграл «Ахмат» в Кубке России

Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На голы аргентинца Лусиано Гонду на 14-й минуте и бразильца Артура на 72-й минуте «Ахмат» смог ответить точным ударом казаха Максима Самородова на 90+1-й минуте. Первый матч завершился также в пользу «Зенита» — 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч петербуржцы выиграли со счетом 5:1 и вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

В следующем матче «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» дома. Встреча состоится 1 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени. 2 декабря «Ахмат» сыграет на своем поле с «Динамо» (Москва).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Урал» обыграл «Химки» в матче Кубка России.