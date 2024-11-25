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Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины

Глава ФЛГР Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «Эмпатия Манучи» каналу критично отозвалась о двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, заявив, что считает ее предателем Родины.

«Если ты решила представлять нашу страну в МОК, мне очень странно. Как сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий. «Я номинальный майор российской армии». Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась?» — заявила Вяльбе.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее Вяльбе назвала кандидата на пост главы МОК политической проституткой.

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