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Мостовой ответил на вопрос о своем заработке

Экс-футболист Мостовой: заработка у меня нет, но на жизнь мне хватает

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что сейчас у него нет заработка, передает Sport24.

«Сейчас заработка у меня нет, но на обычную, нормальную жизнь мне хватает. Надеюсь, будет хватать и дальше. Все отдаю детям и близким — так и живу», — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой согласился пройти стажировку у тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

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