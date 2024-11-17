«Ради такого поехал бы»: Мостовой рассказал о новой возможной стажировке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что согласен пройти стажировку у Леонида Слуцкого, который сейчас тренирует китайский «Шанхай Шэньхуа». Слова экс-игрока приводит Sport24.

«Ради такого, конечно, согласился бы и поехал бы в Китай. Слуцкий молодец, что согласился меня позвать! Сейчас это самая быстро развивающаяся страна. В футболе все давным-давно придумано, это истина. Каждый тренер, и в том числе Слуцкий, это знают», — заявил Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо».

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой согласился со словами Артема Дзюбы про «Спартак».