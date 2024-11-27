Тренер Непомнящий отреагировал на слова Федорищева о коррупции в футболе

Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе является бездоказательным. Об этом НСН рассказал российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.

«Для меня это большое удивление. Мне кажется, прежде чем делать такие заявления, необходимо иметь конкретное доказательство. А так можно сказать, что хочешь. Я очень сомневаюсь, что это дело будет иметь какой-то юридический резонанс, кроме обсуждения в прессе», — сказал тренер.

По его словам, чтобы доказать факты коррупции, нужны конкретные данные о взятках. Непомнящий добавил, что не понимает, зачем было сделано такое заявление.

Накануне Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» должен заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. После этого он добавил, что не может подтвердить коррупцию в судействе в РПЛ, потому что «нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка. В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее в «Зените» отказались комментировать слова Федорищева о коррупции.