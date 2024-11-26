Губернатор Самарской области о коррупции в футболе: нет фактов, чтобы обратиться к правоохранителям

Глава Самарской области заявил, что не может подтвердить коррупцию в судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать», — сказал Федорищев.

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее глава РПЛ отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе.