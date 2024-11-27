Губернатор Самарской области о госфинансировании футбола: на СВО нужна техника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил против госфинансирования футбола, передает «Матч ТВ».

«На линии СВО всегда нужна техника, а профессиональный спорт должен развиваться без бюджетных денег. Аудит показал, что есть вопросы во всех структурах, нужно предметно заниматься», — сказал Федорищев.

Накануне Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» должен заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что слова Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Он подчеркнул, что РПЛ, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции.

Ранее Федорищев заявил, что порядка десяти клубов РПЛ участвуют в коррупции.