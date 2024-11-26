Глава Самарской области: порядка десяти клубов РПЛ участвуют в коррупции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал перестать финансировать футбольные клубы из госбюджета, заявив, что порядка десяти команд участвуют в коррупционных схемах с судейством. Слова Федорищева приводятся в его Telegram-канале.

«Все, что нужно сделать, — это перестать выделять финансирование командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть», — сказал Федорищев.

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12 место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее глава РПЛ отреагировал на заявление Федорищева о коррупции в футболе.