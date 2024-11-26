«Гадкие слова самодура»: Губерниев ответил Вяльбе, назвавшей Исинбаеву предателем

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев критично отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины. Он отметил, что атлетка — краса и гордость российского спорта, его слова приводит Sport24.

«А комментировать гадкие слова самодура Елены Валерьевны в адрес Исинбаевой не буду. Как сказал поэт: «Оспаривать глупца никакого смысла нет». Надо обратиться в наше посольство в Лондоне — они с удовольствием прокомментируют. Елена Валерьевна превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа для всех нормальных людей», — заявил Губерниев.

На счету 42-летней Исинбаевой 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее Вяльбе поспорила с Владимиром Путиным.